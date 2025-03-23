Kayyım Olarak Atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında hakkında tutuklama kararı verilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı.

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlkokul eğitimini Kahramanmaraş’ta, ortaokul ve lise öğrenimini ise Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamlamıştır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitiren Ertürkmen, ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak eğitimini sürdürmüştür.

1999 yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başlayan Ertürkmen, sırasıyla Burdur İli Ağlasun İlçesi, Van İli Saray İlçesi Kaymakamlıkları gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar Kaymakamlığı, Aydın Sultanhisar Kaymakamlığı, Trabzon Beşikdüzü Kaymakamlığı ve Samsun Bafra Kaymakamlığı gibi görevler de üstlenmiştir.

01 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığı’na atanan Cevdet Ertürkmen, 29 Temmuz 2024 tarihinde bu görevine başlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Ertürkmen, İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi