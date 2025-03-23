Aracınızı Çalıştırdığınızda ve Park Ettiğinizde Mutlaka Yapın: Yakıt Masrafını Düşürüyor, Motorun Ömrünü Uzatıyor
Pek çok sürücü, aracını durdurur durdurmaz motoru kapatmanın sorun olmadığını olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar, motoru 30 ila 60 saniye kadar çalışır halde bırakmanın, hem motor sağlığı hem de uzun vadede tasarruf açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre, araç çalışırken motor ve türbinler yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Motorun aniden kapatılması, yağ dolaşımının kesilmesine neden olarak sıcak parçaların düzensiz bir şekilde soğumasına yol açabiliyor. Bu durum, metal aksamda deformasyon riskini artırırken, özellikle turboşarj sisteminde hızlı aşınmalara sebep olabiliyor.
YAĞ DOLAŞIMI DURMAMALI
Motor çalışırken yağ sistemi, hareketli parçaları korumak için sürekli olarak yağ sirkülasyonu sağlıyor. Ancak motorun ani şekilde durdurulması, bu yağ dolaşımını aniden keserek turboşarj, yataklar ve diğer sıcak motor parçalarının kuru ve korumasız kalmasına neden olabilir. Zamanla bu durum, ciddi motor hasarlarına ve yüksek tamir masraflarına yol açabilir.
BÜTÜN MOTORLAR İÇİN GEÇERLİ
Sadece turboşarjlı motorlara sahip araçlar değil, benzinli ve dizel motor kullanan tüm sürücülerin bu öneriye dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, motorun 30-60 saniye boyunca rölantide çalıştırılmasının, motorun sağlıklı bir şekilde soğumasını sağladığını ve böylece aracın ömrünü uzattığını vurguluyor.
UZUN SÜREDE BÜYÜK TASARRUF GETİRİYOR
Bu küçük ama etkili önlem, motor bileşenlerinin ömrünü uzatarak bakım ve onarım maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir. Araç kullanıcıları, basit bir alışkanlık haline getirecekleri bu yöntemle, uzun vadede daha güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi elde edebilir.