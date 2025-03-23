Aracınızı Çalıştırdığınızda ve Park Ettiğinizde Mutlaka Yapın: Yakıt Masrafını Düşürüyor, Motorun Ömrünü Uzatıyor

YAĞ DOLAŞIMI DURMAMALI

Motor çalışırken yağ sistemi, hareketli parçaları korumak için sürekli olarak yağ sirkülasyonu sağlıyor. Ancak motorun ani şekilde durdurulması, bu yağ dolaşımını aniden keserek turboşarj, yataklar ve diğer sıcak motor parçalarının kuru ve korumasız kalmasına neden olabilir. Zamanla bu durum, ciddi motor hasarlarına ve yüksek tamir masraflarına yol açabilir.