Selman Uzun’un “Sessiz Tanıklar” Sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde Açıldı

Sanatın paylaşıldıkça anlam kazandığını belirten Uzun, doğada yaptığı belgesel çekimlerini sanatsal yorumlarla tuvaline aktardığını ifade etti. Doğa ile iç içe olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan sanatçı, “Kendimi ve mesleğimi doğanın sessiz tanıklarına adadım” dedi.

"YÜZÜMÜ DOĞAYA ÇEVİRDİM"

Gazetecilik geçmişi bulunan Uzun, bir süre sonra yüzünü doğaya çevirerek, doğadaki canlılarla tanıştığını ve onların yaşamını belgelemeye başladığını söyledi. Türkiye’de 500 farklı kuş türü bulunduğunu ve bunlardan 290’ını fotoğrafladığını aktaran sanatçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğadaki canlıların korunmasına dikkat çekmek için hem fotoğraf sanatını sürdürüyorum hem de farklı projeler yürütüyorum. Doğanın dengesi bozulduğunda, aslında kendi yaşamımıza zarar veriyoruz. Ekosistemde her canlının bir görevi var. Örneğin, ardıç kuşları olmasa ardıç ağaçları büyüyemez. Çapraz gaga kuşları ise selvi ağaçlarının tohumlarını yayarak doğanın dengesini koruyor."

"SANAT EŞİTTİR İYİLİK"

25 yıldır resim sanatıyla ilgilendiğini belirten Uzun, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne dikkat çekti. Günün büyük bir bölümünü sanat çalışmalarına ayırdığını dile getiren sanatçı, "Gece geç saatlere kadar resim yapıyorum, sabah ise doğada çekimler yapıyorum. Fotoğrafladığım canlıları tuvalime aktarıyorum. Dünyaya tekrar gelsem yine sanatı seçerdim. Sanatın dili, dini, ırkı yoktur, evrenseldir" ifadelerini kullandı.

Sanatın topluma değer kattığını vurgulayan Uzun, sanatı destekleyen kurumlara teşekkür ederek, doğanın sessiz tanıklarına dair eserlerinin SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SERGİ 11 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, galerinin 343’üncü sergisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Selman Uzun’un galeride sergi açan 708’inci sanatçı olduğunu söyledi. Serginin 11 Nisan 2025’e kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi.

SELMAN UZUN KİMDİR?

Trabzon doğumlu Selman Uzun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Sekizinci kişisel sergisini açan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında 345 karma sergi ve fuara katıldı. Resim ve fotoğraf alanında iki ödüle sahip olan Uzun, aynı zamanda birçok belgesel çalışmasına imza attı. Trabzon’daki stüdyosunda çalışmalarını sürdüren sanatçı, Trabzon kuşları üzerine belgesel çekimlerine devam etmektedir.