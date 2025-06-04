Gazeteci Nihat Genç Entübe Edildi

Bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci-yazar Nihat Genç'in Genç'in yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.

Gazeteci Nihat Genç Entübe Edildi

Gazeteci Nihat Genç'in Veryansın TV'deki mesai arkadaşı Erdem Atay, 69 yaşındaki Genç'in 4 gündür bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün öğle saatlerinde entübe edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atay'ın paylaşımında, "Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla" ifadelerine yer verdi.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Ankara’da, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

1990’lı yıllarda kaleme aldığı edebiyat ve siyaset yazılarıyla adını duyurmaya başlayan Genç, 2000’li yıllarda televizyon ekranlarında da boy göstermeye başladı. CNN Türk, Sky Türk ve Halk TV gibi çeşitli kanallarda siyasi yorumlar yaptı. 2019 yılında ise dijital yayıncılık alanına adım atarak Veryansın TV adlı platformun kuruluşuna öncülük etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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