Sabiha Gökçen'de 'Tavşan' Paniği! Pilot Hemen Telsize Sarıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda piste giren tavşan kısa süreli panik yarattı. Pilot ile kule arasındaki diyalog telsiz konuşmalarına yansıdı.
İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkış hazırlığı yapan uçağın pilotu, pistte gördüğü şeyle şoke oldu. Pistte dolaşan tavşanı gören pilot, ‘Pistin içinde tavşan dolaşıyor’ sözleriyle hava trafik kontrolörlerini uyardı. O ifadeler telsiz konuşmalarına yansıdı.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kalkış hazırlığı yapan pilot, pistteki tavşanı gördü. Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile iletişime geçen pilotun sözleri, telsiz konuşmalarına yansıdı.
'PİSTİN İÇİNDE TAVŞAN DOLAŞIYOR'
Tavşan daha sonra pisti terk ederken, kule ve pilot arasında şu diyalog yaşandı:
Pilot: Şu an pistin içinde bir tavşan dolaşıyor
Kule: Pistin içinde değil mi şu an bulunduğunuz noktada
Pilot: Doğrudur
Kule: Anlaşıldı
Pilot:06 sol pist sonundan dışarı çıktı şuan.
Kaynak: DHA
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