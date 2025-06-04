Hafif Ticari Araç Devrildi 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesiyle 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında 9 yaşında 2 çocuk da bulunuyor.

Hafif Ticari Araç Devrildi 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen 64 yaşındaki İ.B. yönetimindeki 34 AT 3320 plakalı hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 63 yaşındaki M.B., 38 yaşındaki M.B., 9 yaşındaki H.B.B. ve 9 yaşındaki Z.E.B., ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası Sonrası İlginç Anlar: Camı Kırıp Yardım Etti, Teşekkür Beklerken Hakaretle KarşılaştıTrafik Kazası Sonrası İlginç Anlar: Camı Kırıp Yardım Etti, Teşekkür Beklerken Hakaretle KarşılaştıGüncel

Gönen'de 2 Araç Çapıştı, 3 YaralıGönen'de 2 Araç Çapıştı, 3 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası
İzmir'deki Grev 7. Gününde Sona Erdi! Anlaşma Sağlandı İzmir'deki Grev 7. Gününde Sona Erdi
Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal Çözümler Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal Çözümler
Yapay Zeka Ülkelerin En İdeal Erkeğini Çizdi: Bakın Türkiye'nin İdeal Erkek Tipi Nasıl? Yapay Zeka Ülkelerin En İdeal Erkeğini Çizdi: Bakın Türkiye'nin İdeal Erkek Tipi Nasıl?
Bakan Uraloğlu Açıkladı! 2 Yeni Uçak Seferi Geliyor, Rota Belli Bakan Uraloğlu Açıkladı! 2 Yeni Uçak Seferi Geliyor, Rota Belli
ÇOK OKUNANLAR
Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak
Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu
İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı
Çalışanlar ve İşverenler Dikkat! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor, Bildirmeyene Büyük Ceza Geliyor Çalışanlar ve İşverenler Dikkat! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor, Bildirmeyene Büyük Ceza Geliyor