Hafif Ticari Araç Devrildi 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı
Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesiyle 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında 9 yaşında 2 çocuk da bulunuyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen 64 yaşındaki İ.B. yönetimindeki 34 AT 3320 plakalı hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 63 yaşındaki M.B., 38 yaşındaki M.B., 9 yaşındaki H.B.B. ve 9 yaşındaki Z.E.B., ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA