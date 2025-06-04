Bakan Uraloğlu Açıkladı! 2 Yeni Uçak Seferi Geliyor, Rota Belli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet’in 16 Haziran’dan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen’den, 17 Haziran’dan itibaren ise Ankara Esenboğa’dan Şam’a uçuşlara başlayacağını açıkladı. Temmuz’da İstanbul’dan seferler haftanın 7 gününe çıkacak.

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Bakan Uraloğlu Açıkladı! 2 Yeni Uçak Seferi Geliyor, Rota Belli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet’in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından Suriye’nin başkenti Şam’a uçak seferleri başlatacağını duyurdu. İlk uçuş, 16 Haziran 2025’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilecek. Uraloğlu, “17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam’a seferler başlayacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, sefer detaylarını şöyle aktardı: İstanbul Sabiha Gökçen’den pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri haftada 4 gün karşılıklı uçuş yapılacak. Ankara Esenboğa’dan ise salı, perşembe ve pazar günleri haftada 3 gün sefer düzenlenecek. Temmuz 2025’ten itibaren İstanbul’dan Şam’a uçuşlar haftanın 7 gününe çıkarılacak. Daha önce 21 Nisan’da başlaması planlanan uçuşlar, belirtilmeyen nedenlerle ertelenmişti.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Abdulkadir Uraloğlu
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