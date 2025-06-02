İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin En Değerli Markaları Arasında

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye'nin En Değerli 125 Markası” listesinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin En Değerli Markaları Arasında

Türkiye’nin havacılık alanındaki gücünü artırma ve ekonomiye katkı sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren ISG, İstanbul’u küresel ölçekte bir hava yolu merkezi haline getirme yolunda dinamik ve sürekli büyüyen yapısıyla önemli bir rol üstleniyor.

2023 yılında bağımsız danışmanlık şirketi FTI’ın Türkiye temsilcisi İstanbul Ekonomi tarafından hazırlanan ekonomik etki analizine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı doğrudan 37 bin kişiye istihdam sağlarken, dolaylı olarak 65 bin kişilik iş gücüne katkıda bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’nin milli gelirine yaklaşık yüzde 1,3 oranında destek sunuyor.

Bugün 52 farklı ülkede 146 noktaya uçuş imkânı sunan Sabiha Gökçen, 107 dış hat ve 39 iç hat bağlantısıyla yolcularına geniş bir ulaşım ağı sağlıyor. Havalimanı, tüm zamanların rekorunu ise Ramazan Bayramı ile ara tatilin çakıştığı 6 Nisan 2025’te 141 bin 931 yolcuya hizmet vererek kırdı.

Brand Finance, pazarlama ile finansal değerleme arasında köprü kuran bağımsız bir danışmanlık kuruluşu olarak her yıl dünya genelinde 5 bin markayı analiz ederek ülke ve sektör bazlı sıralamalar oluşturuyor.

Kaynak: DHA

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