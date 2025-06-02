Dünyayı Dehşete Düşüren Olay! Ünlü İş İnsanını Aslan Yedi

Namibya'da doğayı ve çöl aslanlarını korumak için önemli çalışmalar yürüten ünlü iş insanı Bernd Kebbel, gece tuvalete gitmek için kamp çadırını terk ettiğinde bir aslan tarafından parçalanarak katledildi.

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Dünyayı Dehşete Düşüren Olay! Ünlü İş İnsanını Aslan Yedi

Doğa koruma çalışmalarıyla tanınan 59 yaşındaki Namibyalı iş insanı Bernd Kebbel, korkunç bir saldırıda hayatını kaybetti. 57 yaşındaki eşi Conny Kebbel ile Namibya'nın kuzeybatısındaki Hoanid Doğa Kampı'nda kamp yapan iş insanı, arazi araçlarının tepesine kurdukları çadırı tuvalete gitmek için terk ettiğinde dişi bir aslanın saldırısına uğradı.

Bernd Kebbel'ın saldırıyla beraber çığlıklar attığını duyan kamp sakinleri acil yardım çağrısında bulunsa da sağlık çalışanlarının bölgeye gittiğinde iş insanının çoktan öldüğü anlaşıldı. Aslanın, iş insanının boynunu ve göğsünü tamamen parçaladığı tespit edildi.

Dünyayı Dehşete Düşüren Olay! Ünlü İş İnsanını Aslan Yedi - Resim : 1

60 ÇÖL ASLANI VAR

Kebbel'ın öldürüldüğü bölgede yaklaşık 60 çöl aslanı bulunduğu, bunlardan bazılarının da Hoanib Kampı çevresinde yaşadığı ortaya çıktı. Bu aslanların zorlu çöl koşullarına adapte olduğu, geceleri ise zaman zaman avlandıkları bildirildi.

Bölgedeki doğanın ve aslanların korunması için yüklü miktarda bağış yaptığı öğrenilen Bernd Kebbel'ın adının yetişkin bir erkek aslana verildiği de öğrenildi. Ancak bu aslanın daha sonraları doğaya zarar verdiği ve bu yüzden "sorunlu hayvan" ilan edildiği ortaya çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Doğa Çöl
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