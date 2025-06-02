Kahreden Kaza: Öğretmen Öldü, Oğlu, Eşi, Annesi Yaralı!

Tokat'ta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden öğretmen Muhammed Talha Yılmaz, kullandığı otomobille yoldan çıkarak takla attı. Genç öğretmen olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan eşi, annesi ve 1 yaşındaki oğlu yaralı kurtarıldı.

Kahreden Kaza: Öğretmen Öldü, Oğlu, Eşi, Annesi Yaralı!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı.

Koyulhisar'da bulunan Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz'ın, ailesiyle birlikte Erbaa ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Ancak saat 22.00 sıralarında, 07 AUE 047 plakalı araç, Irmak köyü civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak defalarca takla attı.

Kazada araçtan fırladığı değerlendirilen sürücü Muhammed Talha Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan eşi Sena Yılmaz (29), annesi Ayşe Yılmaz (55) ve minik oğlu Hisar Yılmaz (1) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahreden Kaza: Öğretmen Öldü, Oğlu, Eşi, Annesi Yaralı! - Resim : 1

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede detaylı inceleme başlattı. Aracın devrilme nedeni ile ilgili teknik inceleme sürerken, olay çevrede büyük üzüntü yarattı.

Hayatını kaybeden Muhammed Talha Yılmaz'ın görev yaptığı okulda ve memleketinde yas hakim.

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Kaynak: DHA

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