İnşattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Yalova'da inşatta çalışan işçi 5. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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İnşattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Gazipaşa Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta çalışan 26 yaşındaki işçi Farhad Arap, 5’inci kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı süren bir binada çalışan Arap, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Resim : 1

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ağır yaralı olarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kazanın yaşandığı inşaat alanında detaylı bir inceleme yaptı. Kazanın nedeni ve olası ihmal iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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