Burdur’da 4 Gündür Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Burdur’un merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126’ncı Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yalnız yaşayan Halil Özel’den (61) 4 gündür haber alınamaması üzerine yakınları endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 Haziran 2025 günü saat 13:20 sıralarında eve ulaştı. Kapının açık olması sayesinde içeri giren ekipler, Halil Özel’i yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özel’in cenazesi, otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Halil Özel’in ölüm nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. İlk incelemelerde Özel’in vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Otopsi raporunun, ölümün kesin nedenini ortaya koyması bekleniyor.

Burdur’da yaşanan bu olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: DHA