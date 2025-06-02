Burdur’da 4 Gündür Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Burdur’un Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Halil Özel’den 4 gündür haber alamayan yakınları 112’yi aradı. Eve giren ekipler, Özel’i hareketsiz halde buldu; yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Son Güncelleme:
Burdur’da 4 Gündür Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Burdur’un merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126’ncı Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yalnız yaşayan Halil Özel’den (61) 4 gündür haber alınamaması üzerine yakınları endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 Haziran 2025 günü saat 13:20 sıralarında eve ulaştı. Kapının açık olması sayesinde içeri giren ekipler, Halil Özel’i yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özel’in cenazesi, otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Halil Özel’in ölüm nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. İlk incelemelerde Özel’in vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Otopsi raporunun, ölümün kesin nedenini ortaya koyması bekleniyor.

Burdur’da yaşanan bu olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Yalova’da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü BulunduYalova’da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Burdur kayıp
Son Güncelleme:
Yozgat’ta Taziye Dönüşü Feci Kaza: Midibüs Şarampole Yuvarlandı, Ölü ve Yaralılar Var Taziye Dönüşü Ölümle Burun Buruna! Ölü ve Yaralılar Var
Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor
Ticaret Bakanlığı İfşaladı: İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor Ticaret Bakanlığı İfşaladı: İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor
Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var