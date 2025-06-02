Yozgat’ta Taziye Dönüşü Feci Kaza: Midibüs Şarampole Yuvarlandı, Ölü ve Yaralılar Var

Ankara’dan Sivas’a taziye ziyareti için giden yolcuları taşıyan midibüs, dönüş yolunda Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde kaza yaptı. Sürücü K.T.’nin kontrolünden çıkan araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Midibüste bulunan 29 yolcudan 2’si olay yerinde yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan 5 kişinin olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

YOZGAT VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza haberinin ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, “Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaza, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, yetkililer benzer kazaların önlenmesi için yağışlı havalarda sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA