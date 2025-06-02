Eski Nişanlısına Okul Önünde Kabusu Yaşattı! Acıyla Yere Yığıldı, Yardımına Veliler Koştu

Bursa’da Hakan M. isimli şüpheli, sokakta gördüğü eski nişanlısı Asel Y.’ye dehşeti yaşattı. Tabanca vurulan genç kadın yere yığılırken, yardımına okul önündeki veliler koştu. Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde korku dolu anlar yaşandı. Saat 12.30 sıralarında 36 yaşındaki Hakan M. 29 yaşındaki eski nişanlısı Asel Y.’yi bir ilkokulun önünde gördü.

Eski Nişanlısına Okul Önünde Kabusu Yaşattı! Acıyla Yere Yığıldı, Yardımına Veliler Koştu - Resim : 1

YARDIMINA VELİLER KOŞTU

Sokakta karşılaştığı eski nişanlısına dehşeti yaşatan Hakan M. genç kadını bacağından vurdu. Korkunç saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Aysel Y.’nin yardımına çocuklarını almak için bekleyen kadın veliler koştu.

Eski Nişanlısına Okul Önünde Kabusu Yaşattı! Acıyla Yere Yığıldı, Yardımına Veliler Koştu - Resim : 2

HASTANELİK OLDU

Eski nişanlısını vuran Hakan M. dehşet dolu olay sonrasında kaçarken, bacağına kurşun isabet eden genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski nişanlısına dehşeti yaşatan Hakan M.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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