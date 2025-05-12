Sabiha Gökçen’de Korku Dolu Anlar! Pilot Acil Anonsla Polis Çağırdı, Seferler 1 Saatten Fazla Gecikti
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Londra Stansted uçuşunu yapmaya hazırlanan Pegasus uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçakta bir yolcu diğer yolculara saldırdı. Kavga sonrasında pilot acil anons yaparak polis çağırdı. Havalimanındaki uçuşlar ise 1 saat 30 dakika gecikti.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda panik dolu anlar yaşandı. Pegasus Havayolları’na ait uçak Londra Stansted seferini yapmaya hazırlanan uçakta kavga çıktı.
BİR ANDA SALDIRDI
Koltuğunda oturan bir yolcunun diğer yolcuya bağırması sonrasında ortalık karıştı. Diğer yolcuya saldıran yolcuyu uçaktaki yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi.
PİLOTTAN ACİL ANONS
Pilotun "Uçakta kavga var polise ihtiyacımız var" anonsu kayıtlara geçti. Hava trafik kontrolörüyle irtibata geçen pilot durumu bildirerek yardım istedi.
UÇUŞLAR GECİKMELİ YAPILDI
Polis ekipleri saldırgan yolcuyu uçaktan indirirken, olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi 1 saat 23 dakika gecikmeli olarak gerçekleşti.
Kaynak: DHA
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