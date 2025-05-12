Maltepe Metro İstasyonunda Facia! Reklam Panosu Kadının Üzerine Düştü, O Anlar Kamerada
Maltepe Metro İstasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen Güner Yertek başından yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Metro İstasyonunda korku dolu anlar yaşandı. İşten çıkıp evine gitmek için metroyu kullanan Güner Yertek, istasyonda yürüyen merdivenlere geçtiği sırada üzerine reklam panosu düştü. Başından yaralanan Yertek’e ilk yardımı çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.
Yertek, yaşadığı olayın ardından polise şikayette bulundu. Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ., şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, metro girişinde çalışma yapıldığını belirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, reklam panosunun yolcuların yürüyen merdiveni kullandığı sırada aniden düştüğü net bir şekilde görülüyor.
Kaynak: DHA
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