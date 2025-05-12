Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde yalnız yaşayan İbrahim Yılmaz, evinde ölü bulundu. Çeltikçi Mahallesi Dicle Sokak’taki ikametinden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular, İbrahim Yılmaz’ın tabanca ile yaşamına son verdiğine işaret ederken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA