Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Ermenistan Başbakaı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. İkilinin görüşmesinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular konuşuldu.

İletişim Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kaynak: Haber Merkezi