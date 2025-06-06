Kurban Bayramı Kuyruğu! Herkes Oraya Gidiyor

Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası’nda geçirmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda yoğunluk yarattı. Feribot seferleri artan talebi karşılamak için sıklaştırıldı.

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Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi’ndeki Midilli Adası’nda geçirmek isteyen tatilciler, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı Kuyruğu! Herkes Oraya Gidiyor - Resim : 1

Sabahın erken saatlerinden itibaren hudut kapısına akın eden vatandaşlar, işlemlerin ardından feribotlarla Midilli’ye geçmeye başladı. Bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu dikkat çekti.

Kurban Bayramı Kuyruğu! Herkes Oraya Gidiyor - Resim : 2

Tatilcilerden Ahenk Öğüt, Ayvalık’ta bir süre vakit geçirdikten sonra Midilli Adası’nı görmek için feribot sırası beklediklerini belirtti. Bölgedeki turizm firmalarında rehberlik yapan Nevzat Turhan, Midilli’nin yemekleri ve kültürel yakınlığıyla her bayram yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, “Kapı vizesi imkânı, insanların Avrupa’ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına gitmesini kolaylaştırıyor” dedi.

Kurban Bayramı Kuyruğu! Herkes Oraya Gidiyor - Resim : 3

Feribot seferi düzenleyen firma sahibi Ali Jale, Ayvalık-Midilli hattında yoğun bir talep olduğunu, ancak önceki yıllara göre hafif bir düşüş gözlemlediklerini söyledi. Jale, “Bugün yaklaşık 1200 kişi Ayvalık’tan Midilli’ye geçiş yapacak. Bayram boyunca toplamda 2 bin 500 kişi civarında geçiş bekliyoruz. Yoğun günlerde yolcuları bekletmemek için sefer yapan firmalarla ortak bir program hazırlıyoruz. Böylece 6 gemi, sıralı şekilde hareket ederek yolcuları hızlıca Midilli’ye ulaştırıyor” diye konuştu.

Kurban Bayramı Kuyruğu! Herkes Oraya Gidiyor - Resim : 4

Ayvalık-Midilli feribot seferlerinin, kapı vizesi kolaylığı ve adanın cazibesiyle bayram tatillerinde popülerliğini koruduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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Ayvalık Kurban Bayramı
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