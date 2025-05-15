Tatil Planı Yapanlar Dikkat: Yunan Adalarında Kapıda Vizeye Zam Geldi! Yeni Adalar Eklendi
Türk turistlerin adeta gözdesi haline gelen Yunan adalarına geçişi kolaylaştıran kapıda vize uygulamasında yeni dönem başlıyor. Kapıda vizeyle ziyaret edilebilecek ada sayısı 10'dan 12’ye çıkarılırken, geçerli olacak vize ücretine de yüzde 42 zam geldi. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Türk turistlerin gözdesi haline gelen Yunan adaları için geçerli olan kapıda vize uygulaması, yoğun talep üzerine 1 yıl daha uzatıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, vize ile ziyaret edilebilecek ada sayısı 10’dan 12’ye çıkarılırken, vize ücretine de dikkat çeken bir zam geldi. İşte güncel şartlar ve dikkat edilmesi gerekenler…
KAPIDA VİZEYE ZAM GELDİ
Geçtiğimiz yıl 60 euro olarak uygulanan kapıda vize ücreti, bu yıl yüzde 42 oranında artışla 85 euroya yükseldi. 18 yaş altı yolcular için ise vize ücreti 20 euro olarak belirlendi. Tek girişli olan bu vize, yalnızca başvuru yapılan ada için geçerli olacak ve en fazla 6 gece 7 gün kalış hakkı tanıyacak.
YUNANİSTAN'DA HANGİ ADALARA KAPIDA VİZE VAR?
Yeni dönemde kapıda vizeyle gidilebilecek Yunan adası sayısı 12’ye çıktı. Bu uygulama, kısa süreli tatil planı yapan Türk vatandaşlarına kolaylık sağlamaya devam edecek.
Kapıda vize uygulamasıyla ziyaret edilebilecek 12 Yunan adası şunlardır:
Midilli (Lesvos)
Sakız (Chios)
Sisam (Samos)
Kos (İstanköy)
Rodos
Meis (Kastellorizo)
Simi (Sömbeki)
Kalimnos (Kelemez)
Leros (İleryoz)
Limni (Limnos)
Patmos (Batnaz)
Semadirek (Samothraki)
YUNANİSTAN İÇİN İDO FERİBOT SEFERLERİ VE FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yunan adalarına yönelik yaz dönemi seferlerini ve fiyatlarını duyurdu:
Seferihisar- Samos: 40 euro
Kuşadası- Samos: 55 euro
Dikili- Midilli: 45 euro
Yunan adalarına seyahat planlayanlar için deniz yolu ulaşımı yine popüler bir tercih olmaya devam edecek.
VİZE İPTAL OLURSA ÜCRET İADE EDİLMEYECEK
Vize başvurusu sırasında gerekli belgeleri eksiksiz sunmak büyük önem taşıyor. Tüm belgeler tam olsa bile, Yunan sınır polisi tarafından ülkeye giriş reddedilirse, ödenen vize ücreti iade edilmeyecek. Bu nedenle, seyahat öncesinde şartların dikkatle incelenmesi ve belgelerin doğru hazırlanması gerekiyor.
KAPIDA VİZE İŞLEMİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
İstenilen evraklar, ülkeden ülkeye değişmekle beraber aşağıda belirtilen belgelerin mutlaka yanınızda bulunması gerekiyor.
Pasaport (en azından 1 yıllık)
Pasaport fotokopisi
Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu
Vize ücreti için gerekli döviz
Otel rezervasyonu
Gidiş-dönüş uçak bileti
En az 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
Seyahat sağlık sigorta poliçesi
En az 3 aylık banka hesap döküm belgeleri