Tatil Planı Yapanlar Dikkat: Yunan Adalarında Kapıda Vizeye Zam Geldi! Yeni Adalar Eklendi

KAPIDA VİZEYE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz yıl 60 euro olarak uygulanan kapıda vize ücreti, bu yıl yüzde 42 oranında artışla 85 euroya yükseldi. 18 yaş altı yolcular için ise vize ücreti 20 euro olarak belirlendi. Tek girişli olan bu vize, yalnızca başvuru yapılan ada için geçerli olacak ve en fazla 6 gece 7 gün kalış hakkı tanıyacak.