Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

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Olay, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1603 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Kamil Tığsız'ın evinden kötü kokuların geldiğini fark etti.

Üç gündür haber alınamayan yaşlı adamın hayatından endişe eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemede Tığsız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm sebebinin belirlenmesi için Tığsız'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi. Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Tığsız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA