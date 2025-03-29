Amasya'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Ramazan Bayramı öncesinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle, İstanbul-Samsun kara yolunun önemli geçiş noktalarından biri olan Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.

Amasya'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Amasya Valisi Önder Bakan, Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek denetimleri yerinde inceledi. Polis ekiplerinin durdurduğu araçlardaki sürücülerle sohbet eden Vali Bakan, emniyet kemeri takmaları, sık sık mola vermeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bakan, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte kara yollarında trafik yoğunluğunun arttığını belirterek, sürücülerin kurallara uymasının önemine dikkat çekti.

BAYRAM BOYUNCA TEYAKKUZDA OLACAKLAR

Trafik ekiplerinin bayram boyunca denetimlerini sürdüreceğini ifade eden Vali Bakan, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sevdiklerine sağ salim kavuşmaları için ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Burası, Çorum, Kastamonu ve İstanbul’dan gelen hatların kesiştiği kritik bir nokta. İçişleri Bakanlığımız, ülke genelinde 20 önemli nokta belirledi ve Merzifon da bu noktalar arasında yer alıyor. Jandarma ve polis ekiplerimiz görev paylaşımına uygun şekilde gerekli tedbirleri aldı. Tüm vatandaşlarımıza kazasız bir bayram diliyorum."

Denetime, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ve Merzifon Bölge Trafik İstasyon Amiri Sezgin Çelik de katıldı.

Bayram Öncesi Trafik Denetimleri SıklaştırıldıBayram Öncesi Trafik Denetimleri SıklaştırıldıGüncel

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Kaynak: AA

Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
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