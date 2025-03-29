Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Sinop’ta Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

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Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Vali Mustafa Özarslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile birlikte Ordu Köyü Polis Uygulama Noktası’nda yapılan denetime katıldı. Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki sürücülere emniyet kemerinin önemi hatırlatılırken, trafik tedbirlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.

Vali Özarslan, denetimler sırasında araçlarda bulunan çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca, tatil için motosikletle Sinop’a gelen bir turistle sohbet eden Özarslan, trafik kurallarına uyduğu için kendisine teşekkür etti.

SÜREKLİ DENETİM YAPILACAK

Vali Özarslan, bayram tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla il genelinde geniş çaplı güvenlik, sağlık ve trafik tedbirleri alındığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bilindiği üzere bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerimizi aldık. Sürücülerimize gerekli uyarılarda bulunarak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bayram boyunca 636 personel, 144 ekip, 3 deniz botu ve 2 radar aracı ile kontrollerimiz sürecek. Ayrıca, havadan drone desteğiyle de denetimlerimizi sürdüreceğiz. Geçmiş bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu yıl, trafik kurallarına azami dikkat göstererek can kayıplarının önüne geçmek istiyoruz."

Sinop’ta trafik kontrollerinin bayram boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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