Bayram Trafiği Havadan ve Karadan Denetleniyor

Ramazan Bayramı tatili süresince jandarma ekipleri, şehirlerarası otoyollarda hem havadan hem de karadan denetimlerini sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Ekim 2024 itibarıyla şehirlerarası otoyollardaki trafik ve asayiş sorumluluğunu devralarak denetimlerini sıkılaştırdı.

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Bayram Trafiği Havadan ve Karadan Denetleniyor

Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi’nde 3 bin 524 kilometrelik otoyol ağı, 1600 kamera aracılığıyla anlık olarak takip ediliyor. Burada görev yapan trafik jandarmaları, sahadaki ekiplere yönlendirme yaparken, meydana gelen kazaları analiz ederek olası risklere karşı tedbir alıyor. Bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğu da özel olarak denetleniyor.

GİŞE ÇIKIŞLARINDA UYGULAMALAR SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, otoyollardaki tüm gişe çıkışlarında güvenlik önlemlerini artırdı. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu'nun Ankara çıkışındaki Akıncı gişelerinde gerçekleştirilen uygulamalar basın mensupları tarafından görüntülendi. Uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı denetimlerde sürücüler ve araçlar titizlikle kontrol edildi.

HAVADAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Jandarma timleri, otoyollarda helikopterle de denetim yaparak trafik ihlallerini tespit ediyor. Anadolu Ajansı ekibinin Sikorsky tipi helikopterle görüntülediği denetimlerde, yoğunluk yaşanan bölgeler belirlenirken, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler sahadaki ekiplere bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülere gerekli işlemler uygulandı.

BAYRAM TRAFİĞİ 8 NİSAN'A KADAR TAKİP EDİLECEK

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle denetimlere erken başlandı. Jandarma ekipleri, 26 Mart’tan itibaren otoyollardaki güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler 8 Nisan’a kadar devam edecek.

YERLİ TEKNOLOJİYLE DENETİM

Jandarma, trafik denetimlerinde yerli üretim Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ve yaka kamerası gibi teknolojik cihazlardan da yararlanıyor. Otoyol Jandarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Sezer, MTS’nin lazer tabanlı okuma sistemi sayesinde yanlış veya eksik plaka okunması gibi hataların önüne geçildiğini belirtti.

Sezer, gece ve gündüz kullanım imkanı sağlayan sistemin trafik denetimlerinde büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Yaka kameralarının da sürekli kayıt yaparak güvenliği artırdığını vurgulayan Sezer, "Bu sistem, hem jandarma personelinin hem de vatandaşların haklarını koruma açısından büyük önem taşıyor" dedi.

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Kaynak: AA

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