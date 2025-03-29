Özel Sporcu Aysel Önder Kırdığı Rekorla Avrupa şampiyonu Oldu

Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasındaki başarısının ardından, Avrupa-dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Özel Sporcu Aysel Önder Kırdığı Rekorla Avrupa şampiyonu Oldu

Finlandiya Espoo’da bugün başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında özel sporcu Aysel Önder, 400 metrede piste çıktı.

Milli sporcu Aysel Önder, 56,17'lik derecesiyle Avrupa-dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

Kaynak: İHA

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