Özel Sporcu Aysel Önder Kırdığı Rekorla Avrupa şampiyonu Oldu
Özel sporcu Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasındaki başarısının ardından, Avrupa-dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Finlandiya Espoo’da bugün başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında özel sporcu Aysel Önder, 400 metrede piste çıktı.
Milli sporcu Aysel Önder, 56,17'lik derecesiyle Avrupa-dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.
Kaynak: İHA