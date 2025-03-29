Türkiye-Danimarka Voleybol Milli Maçının Ev Sahibi Malatya

Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Ligi final etabına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kurum müdürleri ve çok sayıda izleyici iştirak etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 kurumdan toplam 440 sporcunun katılım gösterdiği voleybol turnuvası İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il Emniyet Müdürlüğü tarafından oynanan final müsabakası ile sona erdi. Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonunda 1 Şubat 2025 tarihinde başlayan ve 28 Mart 2025 tarihine kadar devam eden müsabakalar sonrasında kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün voleybol takımı oldu.

'ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ'

Turnuvaya katıla bütün kurum takımlarını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, memleketini çok sevdiğini ve Malatya’da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Rabbim geçmişte yaşadığımız depremleri bir daha bizlere yaşatmasın. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Malatyalılar el ele verince üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olamaz. Belediye Başkanımızın huzurunda yaralarımızı biran önce saracağız o eski güzel günlere tekrar döneceğiz" dedi.

'DANİMARKA MAÇINI BURADA OYNAYACAĞIZ'

Konuşmasında Malatyalılara müjde de veren Üstündağ, "Voleybol Milli Takımı’nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız. Çünkü sizin desteğe ihtiyacınız var, bizim de bu şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Üzerimize düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonası'nın son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na Malatya’dan gideceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA