Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ramazan Bayramlaşmasında Derbi Mesajı

Beşiktaş, geleneksel Ramazan bayramlaşmasında bir araya geldi. Burada konuşan Serdal Adalı, bu akşam Galatasaray ile oynanacak derbiye ilişkin mesajlar verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ramazan Bayramlaşmasında Derbi Mesajı

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına, bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum.

'ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ'

Derbide takımımızın en büyük destekçisi hiç şüphesiz yine büyük taraftarımız olacaktır. Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olalım, 90 dakika boyunca sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim.
Beşiktaşımızı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz.

Futbol Takımımıza derbide başarılar diliyor, mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyor, bir kez daha camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum."

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Kaynak: İHA

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