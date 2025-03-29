İstanbul'da Bayram Trafiği Başladı
Ramazan Bayramı öncesi trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı. Başakşehir'de Edirne istikametinde yaşanan araç yoğunluğu dronla görüntülendi.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilini yakınlarının yanında ya da şehir dışında geçirmek isteyenler yollara çıktı.
9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek şehirden uzaklaşmak isteyenlerin yola çıkmasıyla zaman zaman kentte trafik yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
Başakşehir'de Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey gişelerine doğru oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA