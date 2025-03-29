Husiler: ABD'nin Umran ve Sada'ya Saldırıları Sonrası İletişim İstasyonları Kullanılmaz Durumda

Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Umran ve Sada kentlerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında iletişim istasyonlarının tamamen kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

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Husiler: ABD'nin Umran ve Sada'ya Saldırıları Sonrası İletişim İstasyonları Kullanılmaz Durumda

Husilerin hükümetine bağlı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından ABD saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Umran kentinin iletişim ağını beş hava saldırısıyla hedef aldığı, ayrıca Sada kentindeki iletişim ağının da birkaç hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

ABD saldırısı sonucunda o bölgedeki yayın istasyonları, iletişim kuleleri ve iletişim ağının "tamamen tahrip" olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ise birçok bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesine ve on binlerce Yemenlinin bu hizmetlerden mahrum kalmasına yol açtığına işaret edildi.

Kaynak: AA

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