Bacadan Çıkan Yangın Samanlık ve Ahırları Küle Çevirdi

Tokat’ta bir evin bacasından çıkan yangın, samanlığa sıçrayarak büyüdü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, iki ahırı da sardı. Yangın sonucu samanlık ve ahırlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Bacadan Çıkan Yangın Samanlık ve Ahırları Küle Çevirdi

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Akın Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çelik’e ait evin bacasından çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki iki ahırı da etkisi altına aldı.

Alevleri fark eden köy sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, samanlık ve iki ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Bayram Trafiği Havadan ve Karadan DenetleniyorBayram Trafiği Havadan ve Karadan DenetleniyorGüncel

Denizli'de Panik Dolu Anlar! Bomba İhbarı Tedirgin EttiDenizli'de Panik Dolu Anlar! Bomba İhbarı Tedirgin EttiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bayram Trafiği Havadan ve Karadan Denetleniyor Bayram Trafiği Havadan ve Karadan Denetleniyor
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İstanbul'da Bayram Trafiği Başladı İstanbul'da Bayram Trafiği Başladı
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı