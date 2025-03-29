Bacadan Çıkan Yangın Samanlık ve Ahırları Küle Çevirdi
Tokat’ta bir evin bacasından çıkan yangın, samanlığa sıçrayarak büyüdü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, iki ahırı da sardı. Yangın sonucu samanlık ve ahırlar tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Akın Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çelik’e ait evin bacasından çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki iki ahırı da etkisi altına aldı.
Alevleri fark eden köy sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, samanlık ve iki ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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