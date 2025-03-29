Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'in 'MASAK' İddialarına Jet Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, CHP lideri Özel'in 'MASAK raporları' iddiasına yanıt verdi. Şimşek, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" dedi.

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Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'in 'MASAK' İddialarına Jet Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında 'MASAK raporlarına' ilişkin iddialarını dile getirdi. Bakan Şimşek'ten Özel'in iddialarına jet hızında yanıt geldi. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, Bakan Şimşek hakkında şu iddiaları ortaya atmıştı:

"Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur. Dünyadaki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'in bir demokrat, ülkeyi akılcı politikalarla yöneten bir iktisatçı değil, bir otokratın emrindeki silahşör, bir otokratın tetikçisi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı vardır ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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