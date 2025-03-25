Yatırımcı ile Kritik Toplantı Bitti: Ekonomi Yönetiminden Peş Peşe Enflasyon Mesajları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından tutuklanarak görevden alınmasına giden süreçte piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Konuya ilişkin yabancı yatırımcıları bilgilendiren Bakan Şimşek, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıya katılacaklara ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı.

"Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"

'DOLARİZASYON SÜRECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye’deki dolarizasyonun devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Karahan, "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" diye konuştu.

Karahan, Merkez Bankası’nın dezenflasyon stratejisinin sürüp sürmeyeceğine yönelik soruya ise, "TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz" diye yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi