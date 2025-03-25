Kur Riskine Güvence! İşlemler Başlıyor: Mehmet Şimşek'ten Döviz Açıklaması

Merkez Bankası, döviz piyasalarını dengelemek amacıyla yeni bir karar aldı. Bu kapsamda TCMB Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerini (NDF) başlattığını duyurdu. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise o kararın ardından kritik bir değerlendirmede bulundu.

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Kur Riskine Güvence! İşlemler Başlıyor: Mehmet Şimşek'ten Döviz Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası hızla tırmanan siyasi gerilim ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmanın hemen Merkez Bankası adımlarını atmaya devam ediyor. Türk Lirası üzerinde ciddi bir baskı oluşurken yatırımcının da güveni sarsıldı.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahalede daha bulunduç

Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

TCMB'nin kararına ilişkin sosyal medya hesabı X2ten bir değerlendirme paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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