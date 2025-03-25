Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Mart ayında rekor üstüne rekor kıran altında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatlarında ralli sürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişini sürdüren altın fiyatları bugün de rekora yakın seviyede seyrediyor.

Döviz kuruna bağlı olarak anlık değişen altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram Altın: 3.686 TL​
Çeyrek Altın: Alış 6.052 TL, Satış 6.114 TL​
Yarım Altın: Alış 12.103 TL, Satış 12.227 TL​

Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim : 1
Tam Altın: Alış 23.832 TL, Satış 24.323 TL​
Cumhuriyet Altını: Alış 24.132 TL, Satış 24.354 TL​
Ata Altın: Alış 24.577 TL, Satış 25.219 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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