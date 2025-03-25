Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (25 Mart Salı Döviz Kurları

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. 25 Mart itibarıyla dolar 37,86 TL, euro ise 41,10 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum...

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Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (25 Mart Salı Döviz Kurları

Döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında hareketlilik bugün de sürerken, dolar ve euronun son durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

TCMB, dün doların efektif kurunu alışta 37,8335 TL, satışta 37,9851 TL olarak duyurdu. Önceki gün ise bu rakamlar alışta 37,8237 TL, satışta 37,9752 TL seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2920, dolar/yen paritesi ise 150,70 düzeyinde seyretti.

Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (25 Mart Salı Döviz Kurları - Resim : 1

GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Bugün Dolar/TL 37,8637 (alış) ve 38,0271 (satış) seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL ise 41,1042 seviyelerinde seyrediyor.

DOLAR VE EURO REKOR KIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta dolar/TL, resmi verilere göre 41,21 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Haftayı yüzde 3,65’lik bir artışla 38,0130 TL seviyesinde kapattı. Euro/TL ise 43,27 seviyesine çıkarak rekor kırdı. TCMB’nin döviz rezervlerinden yaptığı satışlar, kurdaki yükselişi belirli ölçüde dengeledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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