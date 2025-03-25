Türkiye'nin de Önüne Taş Koydu! 2 Nisan'da Başlıyor: O Ülkeden Petrol ve Gaz Alanlar da Hedefte

ABD Başkanı Donald Trump, Yeraltında yaklaşık 3 milyar varille dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan Güney Amerika ülkesi Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizli bir şekilde ABD'ye gönderdiğini öne sürdü. Bu dahil birçok nedenden dolayı, Venezuela'ya "ikincil tarife" olarak bilinen uygulamanın başlatılacağını belirten Trump, ülkenin ABD'ye gönderdiği çeteler arasında bulunan, yabancı terör örgütü olarak tanımlanan "Tren de Aragua"nın Venezuela'ya iade edilme sürecinde olduğunu aktardı.

Ancak Türkiye'nin petrol tedarikçileri arasında yer almasa da Venezuela ile geçen yıl yatırım, ticaret ve ekonomik entegrasyonu geliştirmeyi amaçlayan “Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunması Anlaşması” imzalanmıştı.

TÜRKİYE İLE ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz ay ise Venezuelalı yetkililer, Türkiye ile enerji iş birliğine yönelik önemli adımların atıldığını belirtmişti. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, iki ülke arasındaki enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğinde somut adımlar atmak için Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Bu kapsamda Rodríguez, görüşmede petrol, gaz ve madencilik alanlarında ortak projelerin ele alındığını ve Venezuela’nın hem barındırdığı büyük potansiyeli açığa çıkaracak hem de halkların faydasına olan ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi