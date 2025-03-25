Yumurta Fiyatlarına Yeni Önlem: 0,5 Dolardan 1.5 Dolara Yükseldi

ABD'de başlayan yumurta kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Artan dış talep nedeniyle Türkiye'de yumurta fiyatlarının artması nedeniyle bakanlık harekete geçti. Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kilogram başına uygulanan kesinti 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğini koruma ve iç piyasada fiyat istikrarını sağlama hedeflerine vurgu yapıldı. 25 Şubat 2025’te yürürlüğe giren ilk düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, dış talebin yüksek olması nedeniyle iç piyasada fiyat artışlarının devam ettiği ifade edildi.

FON KESİNTİSİ ARTIRILDI

Bakanlık, fiyat istikrarına katkı sağlamak ve vatandaşların uygun fiyatlarla yumurtaya ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla fon kesintisinin 1,5 dolara yükseltildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla iş birliğinin süreceği vurgulanarak, gıda arz güvenliği ve piyasa istikrarının korunması için gerekli tüm politika ve denetim araçlarının kararlılıkla kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA