Sabancı Holding Yönetiminde Bir Dönem Sona Eriyor: Güler Sabancı Görevini Bırakıyor: Yerine Gececek İsim...

2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak.

Holding'ten yapılan açıklamada, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanıyor.

O GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

"Sn. Hayri Çulhacı yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sn. Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir."

BU SÖZLERLE AYRILIĞI DUYURDU

Güler Sabancı ise konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum.

21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul’da seçilecek. Yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı kapsamında, Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı’nın önerilmesi planlanmaktadır.

Kaynak: AA