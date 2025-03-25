Akaryakıtta 3’lü Fırtına! Benzin Fiyatı Arttı, Sıra Mazot ve LPG’de (25 Mart 2025 Güncel Fiyatlar)

Hem dolar kurundaki artış hem de petrol fiyatlarında yaşanan ‘tarife’ yükselişi yurt içinde akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye başladı. Bugün itibarıyla benzin fiyatı zamlı tarifesi akaryakıt tabelalarına yansıdı. Yarın motorin (mazot) bir sonraki gün ise LPG (otogaz) fiyatları zamlanacak. Peki 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Akaryakıtta 3’lü Fırtına! Benzin Fiyatı Arttı, Sıra Mazot ve LPG’de (25 Mart 2025 Güncel Fiyatlar)

Benzin ve motorin fiyatları için zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Bu kapsamda ‘akaryakıta zam, indirim var mı?’ benzin fiyatı ne kadar? Mazot litre fiyatları kaç TL? gibi sorular merak ediliyor. O soruların yanıtı belli oldu. Akaryakıta peş peşe 3 gün zam geliyor…

Akaryakıtta 3’lü Fırtına! Benzin Fiyatı Arttı, Sıra Mazot ve LPG’de (25 Mart 2025 Güncel Fiyatlar) - Resim : 1

BENZİNE ZAM GELDİ, MOROTİN VE OTOGAZ YOLDA!

Benzin litre fiyatı bugünden geçerli olacak şekilde 1,52 TL yükseldi. Yarın da mazot fiyatlarına 1,1 liralık artış öngörüldü. 27 Mart Perşembe günü ise LPG zammının 70 kuruş olarak tabelalara yansıması bekleniyor.

Akaryakıtta 3’lü Fırtına! Benzin Fiyatı Arttı, Sıra Mazot ve LPG’de (25 Mart 2025 Güncel Fiyatlar) - Resim : 2

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

  • Benzin: 46,75 TL
  • Motorin: 45,35 TL
  • LPG: 26,74 TL

İSTANBUL ANADOLU

  • Benzin: 46,61 TL
  • Motorin: 45,23 TL
  • LPG: 26,74 TL

ANKARA

  • Benzin: 47,31 TL
  • Motorin: 46,08 TL
  • LPG: 27,35 TL

İZMİR

  • Benzin: 47,72 TL
  • Motorin: 46,47 TL
  • LPG: 27,25 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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