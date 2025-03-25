Akaryakıtta 3’lü Fırtına! Benzin Fiyatı Arttı, Sıra Mazot ve LPG’de (25 Mart 2025 Güncel Fiyatlar)

Benzin ve motorin fiyatları için zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Bu kapsamda ‘akaryakıta zam, indirim var mı?’ benzin fiyatı ne kadar? Mazot litre fiyatları kaç TL? gibi sorular merak ediliyor. O soruların yanıtı belli oldu. Akaryakıta peş peşe 3 gün zam geliyor…

BENZİNE ZAM GELDİ, MOROTİN VE OTOGAZ YOLDA!

Benzin litre fiyatı bugünden geçerli olacak şekilde 1,52 TL yükseldi. Yarın da mazot fiyatlarına 1,1 liralık artış öngörüldü. 27 Mart Perşembe günü ise LPG zammının 70 kuruş olarak tabelalara yansıması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 46,75 TL

Motorin: 45,35 TL

LPG: 26,74 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 46,61 TL

Motorin: 45,23 TL

LPG: 26,74 TL

ANKARA

Benzin: 47,31 TL

Motorin: 46,08 TL

LPG: 27,35 TL

İZMİR

Benzin: 47,72 TL

Motorin: 46,47 TL

LPG: 27,25 TL

Kaynak: Haber Merkezi