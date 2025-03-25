Yabancı Sermayede Kritik Hamle! Mehmet Şimşek ve Karahan Harekete Geçiyor: Türkiye'den 'Sıcak Para' Adımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamaları ile gözaltına alınması, sonrasında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşanması yabancı yatırımcıyı ürkütmüştü. Ekonomi yönetimi yaşanan gelişmelerin ardından yabancı yatırımcılarla toplantı trafiğine girecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, salı günü uluslararası yatırımcılarla bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin Türkiye saatiyle 16:00’ta telekonferans yoluyla gerçekleşmesinin planlandığı bilgisi verildi. Toplantıya TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılması bekleniyor.

'YABANCI YATIRIMCI KAÇAR MI' KORKUSU

Siyasi alanda patlak veren gerilim üzerine ‘sıcak para çıkışı yaşanır mı?’ kaygısı da gündeme gelmeye başladı. Siyasi alandaki gerilim­ler piyasa göstergele­rinde volatil bir sürecin işaretini verirken, Türkiye’ye park etmiş 300 milyar doların üstündeki yabancı sıcak para stoku risk unsuru olarak öne çıkıyor. Yabancıların Türkiye’deki portföy yatırımlarının, piyasa değeri itibarıyla 33,7 milyar dolarlık bölümü ise BIST’te işlem gören Türk hisse senetlerinden oluşuyor.

Kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından tutulan hisse senetlerinin piyasa değeri her ay açıklanan ‘uluslararası yatırım pozisyonu’ tablosunda stok veri olarak, iki dönem arasındaki değişim ise fiyat ve kur hareketlerinden arındırıldıktan sonra ‘akım veri’ olarak ödemeler dengesi tablosundaki ‘sermaye hesabı’ kalemine kaydediliyor. Hisse senedi stoku içinde yer almakla birlikte yüzde 10 kriterini aşan ve BIST’te gerçekleştirilen hisse senedi alımları, portföy yatırımı yerine doğrudan yatırım sayılıyor. Yabancıların portföyündeki Türk hisselerinin stok değeri ocak ayında sadece 104 milyon dolar arttı.

Ocak sonu itibarıyla 312,1 milyar dolarlık sıcak para stokunun 128,1 milyar dolarla en büyük bölümü portföy yatırımı. Portföy yatırımları içinde en büyük ağırlığı ise 94,4 milyar dolarla Türk kamu ve özel sektörü tarafından ihraç edilmiş borçlanma senetleri oluşturuyor.

Bu yatırımların da 63 milyar doları devlet, 16,7 milyar doları bankalar ve 14,7 milyar doları özel sektör tarafından ihraç edilmiş borçlanma senetlerinde tutuluyor. Yabancıların Türkiye’deki portföy yatırımlarının stok değeri ocak ayında 3,8 milyar dolar büyüdü. Bu artışın 2,8 milyar doları portföylerindeki kamu kağıtlarından, 1,1 milyar doları özel sektöre ait borçlanma senetlerinden geldi, banka kağıtlarının değeri ise 112 milyon (0,1 milyar) dolar azaldı.

Kaynak: Haber Merkezi