Bakan Bak'tan Ramazan Bayramı Tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı'nı kutladığı mesaj paylaştı.

Bakan Bak'tan Ramazan Bayramı Tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket, mağfiret ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.
Ramazan, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve manevi huzurun hakim olduğu özel bir zaman dilimidir. Bayramlar ise, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi ve saygının güçlendiği kıymetli anlardır.

Bu anlamlı günlerde; ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmeli, milletçe bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak bu mirası geleceğe taşımalıyız. Ramazan Bayramı’nın gençlerimize, ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamızın her bir karışına ve tüm insanlığa esenlikler getirmesini diliyorum. Bu vesileyle başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında bayramı hüzünle karşılayan kardeşlerimizin acılarının bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık ve huzur dolu nice bayramlara bir ve beraberce erişmeyi diliyorum."

Kaynak: İHA

İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Son Ankette AKP’ye Şok! İlk Üç Sırayı Kaptırdı Son Ankette AKP’ye Şok! İlk Üç Sırayı Kaptırdı
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
MHP'den Dikkat Çeken 'Mahir Polat' Açıklaması MHP'den Dikkat Çeken 'Mahir Polat' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı