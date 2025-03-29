Son Ankette AKP’ye Şok! İlk Üç Sırayı Kaptırdı

Ser-Ar Araştırma tarafından 27-27 Mart tarihleri arasında yapılan anketine göre, ikinci parti tercihlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı. 24-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde, 2000 seçmenle yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

AKP DÖRDÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre, CHP %23,4 ile ikinci parti tercihlerinde zirvede yer alırken, onu Zafer Partisi yüzde 16,2 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 14,9 ile takip etti. AKP ise yüzde 12,8 ile dördüncü sıraya geriledi.

Ankette, TİP’in yüzde 7,9, MHP’nin yüzde 7,2, İYİ Parti’nin yüzde 6,9 ve DEM Parti’nin yüzde 6,4 oy oranına sahip olduğu görülürken, diğer partiler toplamda yüzde 4,3’lük bir oy oranı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi