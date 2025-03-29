İmamoğlu'ndan Maltepe Paylaşımı: Milyonlar İradesine Sahip Çıktı
Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından Maltepe’de düzenlenen mitingle ilgili paylaşım yapıldı. Miting görüntüleri hesaptan “Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı, Teşekkürler İstanbul” notuyla paylaşıldı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP’nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin görüntülerinin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
‘MİLYONLAR İRADESİNE SAHİP ÇIKTI’
İmamoğlu’nun paylaşımında vatandaşların asla umudunu yitirmemesini isterken, “Göreceksiniz haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" ifadeleri yer aldı.
Aziz milletim;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2025
Asla umudunuzu yitirmeyin.
Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.
Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.
Teşekkürler İstanbul. pic.twitter.com/sEqTHN4b7E
Kaynak: Haber Merkezi