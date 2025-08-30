Otomobil Nehre Uçtu, Bir Kişi Kayıp

Erzurum Aşkale’deki kazada Karasu Nehri’ne düşen otomobildeki kayıp yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.

Otomobil Nehre Uçtu, Bir Kişi Kayıp
Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında Karasu Nehri’ne uçan otomobildeki yolculardan İlknur S.’nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

SUDA KAYBOLDU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yapımı devam eden Karasu mevkiindeki köprüden nehre uçan otomobilde sürücü Eray Kılbaş hayatını kaybederken, yolcu Nazlı K. yaralandı. Otomobilde bulunan diğer yolcu İlknur S. ise suda kayboldu.

Dün gece yarısına kadar süren arama çalışmalarının ardından, günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler Karasu Nehri’nde arama faaliyetlerine yeniden başladı. AFAD ve özel dalgıç ekipleri, kayıp İlknur S.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

