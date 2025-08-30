Adıyaman’da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Besni ilçesi Oyalı Mahallesi mevkiinde, Gölbaşı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, M.B. yönetimindeki 06 EEV 753 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 KA 0842 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü M.B. ile araçlarda bulunan H.A., İ.I., M.Y. ve K.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

