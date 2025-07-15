CHP'li Yankı Bağcıoğlu’ndan 15 Temmuz Çağrısı: 'Yeniden Gözden Geçirilmeli'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yıldönümünde yayımladığı mesajda, demokrasiye sahip çıkan tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine, demokratik iradesine ve devlet kurumlarına karşı yapılmış hain bir saldırı olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu,. milletin direnişi, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve Cumhuriyet’e bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin üstün gayreti sayesinde darbe girişiminin bozguna uğratıldığını vurguladı.

Darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yüzde 98’inin anayasal düzene sadık kalmasının başarının temel unsuru olduğunu belirten Bağcıoğlu, özellikle hukuksuz kumpaslara rağmen görevini onurla sürdüren Atatürkçü askerlerin direnişinin tarihsel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

'YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Bağcıoğlu, 15 Temmuz sonrasında yapılan yapısal düzenlemelerin ve kurumsal değişikliklerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal bütünlüğü, caydırıcılığı ve milli güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bağcıoğlu bu kapsamda özellikle; TSK Komuta ve Kuvvet Yapısı, Askeri Eğitim ve Disiplin Sistemi, Askeri Sağlık Sistemi, Personel Temin, Atama, Terfi ve Sicil Uygulamaları, Askeri Yargı Sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarını, TSK ile bağlarının koparılması, Savunma sanayisinde yaşanan zafiyetler gibi alanlarda kapsamlı ve liyakat, milli güvenlik, kurumsal hafıza ile uluslararası örnekler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

'TARİHSEL BİR DÖNÜM NOKTASI'

Bağcıoğlu ayrıca, FETÖ’nün devletin stratejik kurumlarına sızmasına neden engel olunamadığı, kritik görevlerde oluşan güvenlik zaafiyetlerinin ve savunma sanayisindeki kayıpların sorumlularının tespit edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Kumpas davaları ve ihmallerden ders çıkarılmamasının milli güvenlik açısından büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

"15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda kurumsal akıl ve güvenlik stratejisi açısından tarihsel bir dönüm noktasıdır” diyen Bağcıoğlu, TSK’nın yeniden kurumsal bütünlüğe kavuşturulması, liyakat ilkesinin esas alınması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin demokrasinin teminatı olduğunu sözlerine ekledi.