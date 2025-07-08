CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'nun Duruşması Görüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyarak kılıçlı yemin ettikleri için disipline sevk edilmesini eleştirdiği gerekçesiyle dava açıldı. “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 16 Eylül 2025 tarihine ertelendi. CHP Genel Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, duruşma sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

'DEMOKRASİNİN İŞLEDİĞİ ÜLKELERDE BUNDAN DOLAYI DAVA AÇILMAZ'

Murat Bakan “İktidar tüm gücüyle haksız hukuksuz yargılamalara devam ediyor. Mustafa Kemal’in askerleriyiz dedikleri ve bunda ısrar ettikleri için ordudan ihraç edilen 5 gencimize silah arkadaşlığı noktasında destek olduğu için onlarla ilgili basın açıklamasını kapalı whatsap grubunda attığı için, basın açıklamasına davet ettiği için burada yargılanıyor. Demokrasinin normal işlediği bir ülkede bundan dolayı ne dava açılır ne de soruşturma açılır. Az önce ilk duruşmasına girdik. Biz hâlâ bu ülkede vicdanlı hakimlerin savcıların olduğuna inanıyoruz. Bugün de hakim ve savcılardan beklentimiz adaletin tecelli etmesi ve beraat etmesidir” dedi.

'UMARIM ADALET TECELLİ EDER'

Bağcıoğlu ise “Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olduklarını belirten hiçbir oluşum içinde yer almayan teğmenlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımız yasaklı oldukları için avukat arkadaşlarının ordu evindeki düğünlerine dahi giremediler. Siviller dahi düğünlerde davetli listesiyle girebilirken teğmenlerimiz giremiyor. Bu arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. 5 teğmenimiz adaletsiz bir süreçle ihraç edildi. İdari personel ihraç edildi. Çok bilgili 2 generalimizin TSK dışında bırakılmaları, Mustafa Kemal’in askerlerine destek veren savcımızın 1200 kilometre öteye tayin edilmesi tek üzüntümdür. Umarım adalet tecelli eder” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi