Tahliye Talebi Gündem Olmuştu! Selahattin Demirtaş'tan Yeni Mesaj

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Tanrıkulu, her iki ismin de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Tanrıkulu, Demirtaş’ın, Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri yakından izlediğini ve sürece dair değerlendirmelerini kendisiyle paylaştığını ifade etti. “Selahattin Demirtaş içinde olduğumuz süreci dikkatle takip ettiğini, Türkiye'de barışın sağlanması ve bunun kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiğini, katkı sunduğunu ve bunu sunmaya devam edeceğini belirtti” dedi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Tanrıkulu, Edirne’den kamuoyuna şu mesajı iletti: “Edirne'deyim. Dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Her ikisi de gayet iyilerdi. Kendisini soranlara ve bütün yurttaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler.”

Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş’ın görüşmede ayrıca, “Tekrar güzel günlerde, barış dolu günlerde buluşma dileğini iletti. Adaletli günlerde buluşma dileğini iletti. Herkese Edirne'den selam ve sevgiler” mesajını verdiğini aktardı.

AİHM'DEN 'DEMİRTAŞ' KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 8 Temmuz'da verdiği kararda Demirtaş'ın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı şekilde siyasi gerekçelere dayandığına hükmetmiş ve hak ihlali kararı vermişti. Bunun üzerine DEM Parti, Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasetçilerin tahliyesi için başvuruda bulunmuştu. Parti, açıklamasında "AİHM, 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi amaçlı olduğunu bir kez daha tespit etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.