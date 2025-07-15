CHP’den ‘Çözüm’ Komisyonuna Katılım Şartı! Kapalı MYK Toplantısında Kritik Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında dün gerçekleştirilen 5 saatlik MYK toplantısında, Meclis’te kurulması planlanan yeni çözüm süreci komisyonu ana gündem başlıklarından biri oldu.

Toplantı sonrası yapılan değerlendirmelere göre, kurmaylar “CHP komisyona üye vermeyecek mi?” sorusunu yanıtladı. Meselenin MYK'da detaylı şekilde ele alındığını ve prensipte komisyona üye verileceğini ifade eden kurmaylar, sürecin kapalı kapılar ardında yürütülmesi durumunda partinin tutumunu gözden geçirebileceği vurguladı. Kurmaylar, sürece ilişkin duruşlarını netleştirerek “Biz CHP olarak sürece sadece ‘Terörsüz Türkiye’ ya da barış olarak değil; demokratikleşme ayağı, siyasi davaların sona ermesi, tutuksuz yargılamanın esas olması, çoğulcu-katılımcı bir demokrasinin hayata geçmesi gibi pencerelerden de bakıyoruz” açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN MİTİNG KARARI

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında geçen hafta yapılan parti içi değerlendirmelerin ardından hazırlanan yol haritası MYK'ya sunuldu. Toplantılarda, bu tür operasyonlara karşı mücadele kararlılığı vurgulanırken, İstanbul’un ilçelerinde çarşamba günleri, Anadolu illerinde ise hafta sonları miting yapılmasına devam edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda, 19 Temmuz Cumartesi saat 18.30’da Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da miting gerçekleştirilecek. Ayrıca, sıkıntı yaşanan belediyelerde parti merkezi tarafından daha sıkı denetim yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

CHP’DEN KOMİSYONDA TEMSİLE ŞARTLI ONAY

Alınan bilgilere göre, MYK'nın ağırlıklı olarak görüştüğü konu Meclis’te oluşturulması beklenen yeni çözüm süreci komisyonuydu. CHP kurmayları, bu komisyonun Meclis çatısı altında kurulmasını önemli bulduklarını belirtti.

Kurmaylar, “Şu anda prensip olarak komisyona üye vermeyi düşünüyoruz. Bu işin Meclis çatısı altında yapılması zaten bizim önerimizdi. Komisyonla ilgili de 16 maddelik bir çerçeve öneri geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Orada şunu çok net vurguladık: Biz CHP olarak sürece sadece ‘Terörsüz Türkiye’ ya da barış olarak değil; demokratikleşme ayağı, siyasi davaların sona ermesi, tutuksuz yargılamanın esas olması, çoğulcu-katılımcı bir demokrasinin hayata geçmesi gibi pencerelerden de bakıyoruz. Dolayısıyla bizim usul ve şekil dışında birtakım önerilerimiz oldu. Bizim konuya ilişkin birtakım kırmızı çizgilerimiz, birtakım çekincelerimiz var. Bunlar da yazılı olarak Meclis Başkanı ile paylaşıldı. Komisyonun ve sürecin başarıya ulaşması için, CHP’nin yapıcı katkı koyabilmesi için bu 16 maddelik önerinin dikkate alınması gerekir” ifadeleriyle sürece dair kapsamlı bir bakış açıları olduğunu dile getirdiler.

'SÜRECİN DIŞINDA KALMAK İSTEMİYORUZ'

Kurmaylar, “Komisyona üye vermeme ihtimalimiz de var. Ama biz sürecin dışında kalmak istemiyoruz; katkı koymak, yapıcı olmak istiyoruz. Ama tamamen formaliteden, şeklen bir komisyon söz konusu olacaksa; süreç bizim önerdiğimiz gibi şeffaf değil de kendi ajandalarına ve kişisel siyasi hesaplarına göre yönetmeleri, CHP’nin farklı bir tavır almasına neden olabilir” sözleriyle sürecin gidişatına göre pozisyonlarını yeniden değerlendirebileceklerinin sinyalini verdi.

‘DEM PARTİ GERİ ADIM ATTI’ YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AK Parti, MHP ve DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürümeye kararı verdik” sözlerini de değerlendiren kurmaylar, DEM Parti’nin Erdoğan’ın sözleri sonrası yaptığı açıklamayı hatırlattı. Kurmaylar, “Orada bir geri adım atıldı, bunun üzerinde çok durmadık” yorumunu yaptı.

Kaynak: ANKA