PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Komisyon' Mesajı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Komisyonla ilgili çalışma bitmek üzere. Komisyon süreci TBMM adına takip edecek" ifadelerini kullandı.

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PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Komisyon' Mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamalarından Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin de konuştu.

Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Komisyonla ilgili çalışma bitmek üzere. Komisyon süreci TBMM adına takip edecek" dedi.

Meclis başkanı açıklamalarının devamında, "Süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değil. Bu süreç Türkiye'nin meselesidir, başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak" diye konuştu.

Kurtulmuş'un 16 Temmuz'da siyasi partilere göndereceği yazıyla komisyon için üye isteyeceği öğrenilmişti. Komisyonun 35 üyeden oluşması bekleniyordu.

PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Komisyon' Mesajı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan süreç, bugün PKK'nın silah bırakmaya başlamasına kadar geldi. Bu gelişmeyle, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Terör örgütü silah bırakırken, "Öcalan’ın ‘Silahın değil, siyasetin gücüne inanıyorum’ ilkesine katılıyor, gereğini yerine getirmekten büyük onur duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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